Дмитрий Хохлов предложил отзывать лицензии судей РПЛ при повторных или грубых ошибках

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением об отстранении судей Российской Премьер-Лиги от работы.
«Правильно делают, что отстраняют судей. Нужно постоянно бороться с этим. Терпеть такое судейство больше невозможно. Давно уже это началось и до сих пор продолжается. Только жёсткие меры помогут. Отстранение не на пару игр, а на более долгий срок. За повторные или грубые ошибки — отзыв лицензии. Просто отзывать человека и не допускать его до обслуживания матча. Кто будет работать вместо них? Нужно воспитывать новых арбитров», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, сегодня, 6 апреля, судейский комитет РФС принял решение отстранить ряд арбитров от работы за ошибки, допущенные в матчах 23-го тура РПЛ.
- 6 апреля 2022
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