Стало известно, почему «Манчестер Юнайтед» отказался от кандидатуры Почеттино

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино не станет наставником «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.



По информации источника, руководство «красных дьяволов» отказалось от кандидатуры аргентинца из-за проблем, которые он испытывает во французском клубе, а также из-за суммы отступных в размере £ 15 млн (€ 18 млн), которую пришлось бы заплатить за специалиста.



Отмечается, что изначально Почеттино был фаворитом на пост главного тренера «МЮ», но в итоге руководство клуба остановилось на кандидатуре наставника «Аякса» Эрика тен Хага.



Сейчас манкунианцев тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».

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