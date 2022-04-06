«Бавария» и «Вильярреал» объявили стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Баварии» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Бавария».



«Вильярреал»: Рульи, Эступиньян, Торрес, Альбиоль, Фойт, Коклен, Парехо, Капу, Ло Чельсо, Груневелд, Морено



Запасные: Асенхо, Орье, Манди, Гаспар, Гомес, Иборра, Педраса, Пенья, Пино, Тригерос, Алькасер, Чуквезе.



«Бавария»: Нойер, Дэвис, Эрнандес, Юпаменкано, Павар, Мусиала, Киммих, Гнабри, Коман, Мюллер, Левандовски.



Запасные: Фрюхтль, Ульрайх, Куасси, Станишич, Зюле, Ричардс, Горецка, Рока, Забитцер, Ваннер, Зане, Тилльман.



Игру обслужит британская бригада арбитров, которую возглавит Энтони Тейлор. Помогать ему будут Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Анастасиос Сидиропулос.

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