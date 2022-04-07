«Бавария» впервые за 26 матчей проиграла в гостях в Лиге чемпионов

Вчера, 6 апреля, «Вильярреал» дома в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 обыграл «Баварию» (1:0).
Поражение в игре с «Вильярреалом» стало для мюнхенцев первым за 26 матчей в гостях в рамках Лиги чемпионов. В последний раз «Бавария» уступала на выезде в розыгрыше турнира сезона-2017/2018. На групповом этапе ЛЧ «Бавария» проиграла «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:3.
Напомним, единственный гол в матче «Вильярреал» — «Бавария» забил нападающий «жёлтой субмарины» Арно Груневелд, ему ассистировал Даниэль Парехо.
На стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1), а «Бавария» оказалась сильнее «Зальцбурга» (8:2). Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).
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