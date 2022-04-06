«Вильярреал» обыграл «Баварию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 6 апреля, на стадионе Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» принимал «Баварию». Хозяева одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился нападающий хозяев Арно Груневелд, ему ассистировал Даниэль Парехо.



Игру обслуживала британская бригада арбитров, которую возглавлял Энтони Тейлор. Помогали ему Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Анастасиос Сидиропулос.



Напомним, на стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1), а «Бавария» оказалась сильнее «Зальцбурга» (8:2). Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).