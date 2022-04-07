Нагельсман прокомментировал поражение «Баварии» в матче 1/4 финала ЛЧ с «Вильярреалом»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом».



«Мы заслуживали поражения. Мы были плохи сегодня. В первом тайме нам не хватало мощи в обороне, и у нас было слишком мало моментов.



Второй тайм был совершенно безумным. Мы уступили контроль, потому что отчаянно хотели забить, но могли пропустить ещё два мяча», — цитирует Нагельсмана официальный сайт УЕФА со ссылкой на DAZN.



Победный мяч в ворота «Баварии» забил форвард «жёлтой субмарины» Арно Груневелд, ему ассистировал Даниэль Парехо.



Напомним, на стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1), а «Бавария» оказалась сильнее «Зальцбурга» (8:2). Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).

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