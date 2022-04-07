«Ньюкасл» планирует подписать Дивока Ориги
Поделиться
«Ньюкасл Юнайтед» планирует подписать бельгийского нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги, сообщает Calciomercato.
По информации источника, английский клуб уже начал переговоры с окружением бельгийца. «Сороки» будут спорить с «Миланом», который тоже претендует на игрока.
Ранее сообщалось, что форвард получил предложения ещё от трёх клубов из АПЛ и Бундеслиги, но выбрал «Милан».
Ориги выступает за «Ливерпуль» с 2014 года, перейдя из «Лилля». В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в пяти матчах чемпионата Англии и забил два мяча. Также на его счету гол и результативная передача в пяти матчах Лиги чемпионов, два гола и одна передача в трёх матчах Кубка английской лиги. Контракт Ориги истекает в конце сезона.
Новость по темеДивок Ориги достиг договорённости о контракте с «Миланом»
Комментарии
- 7 апреля 2022
-
09:38
-
09:35
-
09:21
-
09:20
-
08:52
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:14
-
07:55
-
06:35
-
04:43
-
03:55
-
03:16
-
02:58
-
02:49
-
02:37
-
02:32
-
02:09
-
02:07
-
01:47
-
01:44
-
01:29
-
01:25
-
01:12
-
01:12
-
01:01
-
00:56
-
00:51
-
00:42
-
00:40
-
00:36
-
00:34
-
00:24
-
00:24
Партнерский контент