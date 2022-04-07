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«Ньюкасл» планирует подписать Дивока Ориги

«Ньюкасл» планирует подписать Дивока Ориги
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«Ньюкасл Юнайтед» планирует подписать бельгийского нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги, сообщает Calciomercato.

По информации источника, английский клуб уже начал переговоры с окружением бельгийца. «Сороки» будут спорить с «Миланом», который тоже претендует на игрока.

Ранее сообщалось, что форвард получил предложения ещё от трёх клубов из АПЛ и Бундеслиги, но выбрал «Милан».

Ориги выступает за «Ливерпуль» с 2014 года, перейдя из «Лилля». В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в пяти матчах чемпионата Англии и забил два мяча. Также на его счету гол и результативная передача в пяти матчах Лиги чемпионов, два гола и одна передача в трёх матчах Кубка английской лиги. Контракт Ориги истекает в конце сезона.

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