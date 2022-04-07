Евсеев рассказал, почему перестал ходить на матчи «Локомотива»

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, почему перестал посещать матчи московского «Локомотива» в Российской Премьер-Лиге.



«У «Локомотива» есть ложа для ветеранов команды. Алексей Лебедев меня туда приглашает. Когда был Николич – ходил. Насколько понятно, что сейчас происходит в «Локомотиве»? Тут либо хорошо, либо ничего. Так что я промолчу», – сказал Евсеев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».



Вадим Евсеев возглавляет «Шинник» с июня 2021 года. Ранее специалист работал в ивановском «Текстильщике», «Амкаре», махачкалинском «Анжи», «СКА-Хабаровске» и «Уфе». Уфимскую команду Евсеев покинул в 2020 году. На протяжении некоторого времени после завершения профессиональной карьеры он занимался агентской деятельностью.