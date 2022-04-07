Сергей Семак: Караваев выбыл надолго

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что защитник Вячеслав Караваев выбыл из-за повреждения на достаточно долгий срок.
«Ситуация не изменилась: Вендел начал заниматься, но его участие в матче пока под вопросом. В остальном — без изменений. Караваев выбыл надолго. Насколько — станет ясно после дополнительных обследований.
Арсен Адамов чувствует себя хорошо — вливается в коллектив. Вопросов к нему нет, безусловно, он нам поможет. Сколько и когда — решит тренерский штаб», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зениту» предстоит встретиться с «Ахматом». Игра состоится в субботу, 9 апреля, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
- 7 апреля 2022
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