«Вы же русские, у вас денег нет». Экс-менеджер «Спартака» рассказал о стереотипах в США

Бывший администратор и генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи рассказал о турне красно-белых по Америке в 90-е годы и о стереотипах, с которыми представители клуба столкнулись во время этой поездки.
«Один из способов заработать деньги во времена СССР – поездки в турне. Например, с Романцевым «Спартак» ездил в Америку зимой в 1991 году, прямо во время сборов, это было частью подготовки к сезону.
Были в Миннеаполисе, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сан-Диего. К нам сразу набежали русские, которые туда уехали, предлагали какие-то компьютеры и всё такое. Океан посмотрели, пляжи, в Сан-Франциско нас повезли по магазинам. Сначала привезли на какой-то рынок для нищих. Мы возмутились: «Вы чего?» Американцы смотрят на нас: «Вы же русские, у вас денег нет». Мы снова возмутились: «Подождите, не настолько же, чтобы курицу тут покупать и в Москву везти?»
Они нас по-своему, видимо, поняли. Дальше привозят в какой-то дорогущий магазин. Там уже один платок стоит 500 долларов. Мы им снова говорим: «Слушайте, мы не такие бедные, но и не такие богатые. Отвезите нас туда, где средние цены!» — приводит слова Хаджи Sports.ru.
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- 7 апреля 2022
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