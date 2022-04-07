Сёмин: уровень футболистов «Вильярреала» значительно выше, чем были у Эмери в «Спартаке»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о главном тренере «Вильярреала» Унаи Эмери, который ранее возглавлял московский «Спартак».



«Во-первых, сейчас у Эмери совершенно разные игроки. Уровень футболистов в «Вильярреале» значительно выше, чем у него были в «Спартаке». Поэтому у Эмери были и соответствующие результаты. Сейчас в команде есть возможности добиваться более высоких результатов. Они очень хорошо вчера играли!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, «Вильярреал» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов встречался с «Баварией». Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.