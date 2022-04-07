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На пивоварню вратаря «Зенита» Кержакова возбуждено дело

На пивоварню вратаря «Зенита» Кержакова возбуждено дело
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У голкипера «Зенита» Михаила Кержакова возникли проблемы с законом. Проверяющие органы возбудили дело на его пивоварню.

«Плохие новости для вратаря «Зенита» Михаила Кержакова. Чиновники из Росалкогольрегулирования возбудили дело на его подмосковную пивоварню.

Кержаков занимается варкой пива ещё с 2016 года. Он учредил компанию ООО «Ландау бирлаб» и оформил на себя 50% предприятия. Сама пивоварня была открыта в Сергиевом Посаде.

В 2022 году в пивоварню пришли проверяющие органы. Проверка прошла средненько, и по её результатам на компанию Кержакова было открыто дело по ст.14.19 КоАП РФ (Нарушение государственного учёта в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Хотя стоит отметить, что нарушение некритичное и компания Кержакова, судя по всему, отделается небольшим штрафом и конфискацией части продукции», — сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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