Президент УЕФА: нет причин прекращать трансляции матчей в России

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не видит оснований для прекращения трансляции международных матчей в России.

«Существует ли план прекращения транслирования матчей под эгидой УЕФА в России? Мы это не обсуждали. Мы считаем, что сейчас нет причин делать это. Но ситуация меняется день ото дня. Мы это не обсуждали, решений не принимали», — приводит слова Чеферина «РИА Новости Спорт».

Ранее английская Премьер-лига запретила трансляции своих матчей в России. Позже стало известно и о прекращении трансляций игр Кубка Англии.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях нынешнего сезона. Таким образом, национальная команда нашей страны не сыграла в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, упустила шанс попасть на мировое первенство в Катаре.

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