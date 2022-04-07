Президент УЕФА высказался о возможной заявке России на проведение Евро в 2028 и 2032 годах
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Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о возможной заявке России на проведение чемпионата Европы в 2028 и 2032 годах.
«Ситуация меняется день за днём, час за часом. Можно подавать заявку любому. Мы разговариваем об этом. Скоро вы получите ответ», — приводит слова Чеферина «РИА Новости Спорт».
Напомним, ранее стало известно, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях нынешнего сезона. Таким образом, национальная команда нашей страны не сыграла в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, упустила шанс попасть на мировое первенство в Катаре.
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