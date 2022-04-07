УЕФА в ближайшее время примет решение по участию женской сборной России на Евро-2022

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что в ближайшее время будет принято решение по поводу допуска или недопуска женской сборной России на чемпионат Европы – 2022. Ранее женская сборная Англии публично отказалась играть с россиянками на предстоящем Евро.

«Вы знаете, что Российский футбольный союз подал иски на решения. Мы ожидаем некоторой информации по ним. Мы не знаем, что будет по ним, но знаем, что чемпионат Европы очень скоро. Примем решение в ближайшее время, но нам нужно больше информации», — приводит слова Чеферина ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях нынешнего сезона. Таким образом, мужская национальная команда нашей страны не сыграла в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, упустила шанс попасть на мировое первенство в Катаре.

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