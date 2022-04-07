Президент УЕФА ответил на вопрос о возможном исключении России из организации

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос о возможном лишении России членства в европейской футбольной конфедерации.

«Рассматривается ли возможность исключения России из УЕФА? Существует много вещей, которые влияют на это. День за днём ситуация меняется. Я бы не стал президентом УЕФА, если бы первым делом выступил перед СМИ после исполкома или генеральной ассамблеи», — приводит слова Чеферина ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях нынешнего сезона. Таким образом, национальная команда нашей страны не сыграла в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, упустила шанс попасть на мировое первенство в Катаре.

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