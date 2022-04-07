Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вест Хэм» — «Лион». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию всех матчей 1/4 финала Лиги Европы

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию всех матчей 1/4 финала Лиги Европы
Комментарии

Сегодня, 7 апреля, пройдут несколько матчей 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.

В первом матче игрового дня (19:45 мск) «РБ Лейпциг» встретится с «Аталантой» Алексея Миранчука. Немецкий клуб, который сейчас тренирует Доменико Тедеско, прошёл в 1/4 финала без борьбы, поскольку УЕФА исключил «Спартак» из числа участников плей-офф.

Во втором временном слоте (22:00 мск) пройдут сразу три матча, а главное внимание будет приковано к игре «Барселоны». Один из главных фаворитов турнира гостит у «Айнтрахта» (девятое место в Бундеслиге). Помимо этого, «Вест Хэм» примет «Лион», а «Рейнджерс» — «Брагу».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию всех матчей ЛЕ на сайте.

Миранчук против Тедеско, «Барселона» рвётся к трофею. Все матчи Лиги Европы тут! LIVE Миранчук против Тедеско, «Барселона» рвётся к трофею. Все матчи Лиги Европы тут! LIVE

Действующим победителем Лиги Европы является испанский «Вильярреал», который в финале обыграл по пенальти «Манчестер Юнайтед».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022