«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию всех матчей 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня, 7 апреля, пройдут несколько матчей 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.



В первом матче игрового дня (19:45 мск) «РБ Лейпциг» встретится с «Аталантой» Алексея Миранчука. Немецкий клуб, который сейчас тренирует Доменико Тедеско, прошёл в 1/4 финала без борьбы, поскольку УЕФА исключил «Спартак» из числа участников плей-офф.



Во втором временном слоте (22:00 мск) пройдут сразу три матча, а главное внимание будет приковано к игре «Барселоны». Один из главных фаворитов турнира гостит у «Айнтрахта» (девятое место в Бундеслиге). Помимо этого, «Вест Хэм» примет «Лион», а «Рейнджерс» — «Брагу».



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию всех матчей ЛЕ на сайте.

Действующим победителем Лиги Европы является испанский «Вильярреал», который в финале обыграл по пенальти «Манчестер Юнайтед».