«Милан» ведёт переговоры с агентами Асенсио
Поделиться
«Милан» хочет подписать нападающего «Реала» Марко Асенсио. Об этом сообщает AS.
По информации источника, «россонери» уже связались с представителями Марко, при этом со «сливочными» у итальянцев нет никакой договорённости. Зарплата игрока не должна сократиться — он будет получать € 5 млн, как и в «Реале».
Ранее сообщалось, что Асенсио был недоволен ролью запасного на скамейке «Реала». Однако в сезоне-2021/2022 ситуация изменилась и Марко провёл за «Королевский клуб» 33 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Соглашение между Асенсио и «Реалом» истекает в 2023 году.
Красивый гол Асенсио дальним ударом:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 7 апреля 2022
-
18:49
-
18:46
-
18:45
-
18:39
-
18:35
-
18:21
-
18:17
-
18:16
-
18:15
-
17:56
-
17:54
-
17:37
-
17:34
-
17:33
-
17:25
-
17:07
-
17:07
-
17:02
-
16:56
-
16:50
-
16:42
-
16:35
-
16:29
-
16:15
-
16:07
-
16:00
-
15:22
-
15:12
-
15:12
-
14:57
-
14:42
-
14:28
-
14:23
-
14:14
-
14:00
Партнерский контент