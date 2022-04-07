«Милан» ведёт переговоры с агентами Асенсио

«Милан» хочет подписать нападающего «Реала» Марко Асенсио. Об этом сообщает AS.



По информации источника, «россонери» уже связались с представителями Марко, при этом со «сливочными» у итальянцев нет никакой договорённости. Зарплата игрока не должна сократиться — он будет получать € 5 млн, как и в «Реале».

Ранее сообщалось, что Асенсио был недоволен ролью запасного на скамейке «Реала». Однако в сезоне-2021/2022 ситуация изменилась и Марко провёл за «Королевский клуб» 33 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Соглашение между Асенсио и «Реалом» истекает в 2023 году.

Красивый гол Асенсио дальним ударом:

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