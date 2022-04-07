Рангник одобряет назначение тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник одобряет идею назначения тренера «Аякса» Эрика тен Хага на пост наставника манкунианцев. Об Этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.



По информации источника, сам немец не участвует в переговорах с тен Хагом. Руководство «Красных дьяволов» пока не договорилось ни с одним из потенциальных кандидатов на пост главного тренера. Отмечается, что изначально Почеттино был фаворитом на пост главного тренера «МЮ», но в итоге руководство клуба остановилось на кандидатуре наставника «Аякса» Эрика тен Хага.



Сейчас манкунианцев тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».