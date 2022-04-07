Палата РФС по разрешению споров наложила на «Химки» запрет на регистрацию новичков

Сегодня состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров. По его итогам было принято решение в отношении заявления экс-футболиста «Химок» Аршака Коряна о применении санкций к клубу.

«Удовлетворить первое заявление футболиста Аршака Коряна о применении санкций в отношении ФК «Химки» в связи с неисполнением определения палаты от 14 февраля 2022 года и применить к клубу санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 6, 11 ст. 54 регламента РФС по разрешению споров. Обязать ФК «Химки» уплатить штраф в течение 30 дней с момента вступления постановления в силу. Применить к клубу запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед футболистом Аршаком Коряном, установленных определением от 14 февраля», — говорится в сообщении на сайте РФС.