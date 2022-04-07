Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вест Хэм» — «Лион». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ивелин Попов может перейти в «Левски»

Ивелин Попов может перейти в «Левски»
Комментарии

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов может вернуться в Болгарию по истечении сезона. Об этом сообщает Novinite со ссылкой на «Тема спорт».

По информации источника, сам игрок уже обсудил возможный переход с главным тренером болгарской команды. На родине его зарплата будет составлять € 5 тыс. в месяц.

До этого болгарин выступал за «Ростов», в составе которого провёл 44 матча и забил девять мячей. Попов перешёл в ростовскую команду в январе 2019 года из московского «Спартака» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 32-летний болгарин принял участие в двух матчах чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с ростовским клубом действовал до лета 2021 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022