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«Ливерпуль» может усилиться защитником «Торино» за € 25 млн

«Ливерпуль» может усилиться защитником «Торино» за € 25 млн
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«Ливерпуль» входит в число клубов, которые желают приобрести защитника «Торино» Бремера, сообщает Goal.

По информации источника, возможная сумма трансфера может составить € 25 млн. В число клубов, заинтересованных в переходе бразильца, также входит «Ювентус».

«Торино» подписал 25-летнего Бремера летом 2018 года из «Атлетико Минейро» за € 5,8 млн, и с тех пор игрок провёл за клуб более 100 матчей. Нынешняя рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 30 млн.

В 27 матчах итальянской Серии А нынешнего сезона Бремер забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Также сообщалось, что Бремер является главной трансферной целью на летнее окно для действующего чемпиона Италии «Интера».

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