«Ливерпуль» может усилиться защитником «Торино» за € 25 млн

«Ливерпуль» входит в число клубов, которые желают приобрести защитника «Торино» Бремера, сообщает Goal.

По информации источника, возможная сумма трансфера может составить € 25 млн. В число клубов, заинтересованных в переходе бразильца, также входит «Ювентус».

«Торино» подписал 25-летнего Бремера летом 2018 года из «Атлетико Минейро» за € 5,8 млн, и с тех пор игрок провёл за клуб более 100 матчей. Нынешняя рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 30 млн.



В 27 матчах итальянской Серии А нынешнего сезона Бремер забил три гола и отдал одну результативную передачу.



Также сообщалось, что Бремер является главной трансферной целью на летнее окно для действующего чемпиона Италии «Интера».