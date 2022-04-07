Марат Апшацев поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»

Полузащитник «Рубина» Марат Апшацев рассказал о подготовке к матчу с «Краснодаром».

«Настроение нормальное. Результат давит, но будем работать. У нас очень хорошая команда. Индивидуально сильные игроки. Посмотрим, что получится в предстоящей игре. Конечно, Лисакович и Ломовицкий очень важны. Все они индивидуально сильны и должны помочь в ближайших матчах», — цитирует игрока пресс-служба казанского клуба.

Напомним, «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 25 очков. Команда Леонида Слуцкого проиграла в чемпионате три матча подряд. Лидирует в РПЛ «Зенит», набравший 49 очков. Второе место занимает «Динамо» (46). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (43).