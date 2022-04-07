Покинувший Чехию футболист рассказал, какие эмоции испытал при отказе в рабочей визе

Бывший полузащитник чешского «Динамо» из Ческе-Будеёвице Максим Матвеев рассказал о том, какие эмоции испытал при отказе в рабочей визе, что привело к расторжению контракта с клубом.



«Я не могу сказать, что это был шок, но было очень обидно. Это всегда было моей мечтой, я уже подписал контракт, а тут такое. На самом деле это есть и будет моей мечтой. В любой момент, когда всё устаканится, я могу вернуться обратно. С клубом мы разошлись на хорошей ноте, договорились всегда быть на связи в случае каких-то проблем. Меня поддержали, сказали: «Всё хорошо, звони». Обидно, что Чехия не подтвердила мне визу. Я успел подать документы в посольство до начала всей ситуации. К сожалению, быстро всё сделать не успели и запрос на визу просто отклонили.



Я уже подписал контракт, вовсю тренировался с командой. Всё было нормально, ждал подтверждения от чешского посольства. Как видите, не дождался. А нет рабочей визы — нет и контракта. Поэтому контракт с «Динамо» из Ческе-Будеёвице пришлось расторгнуть и вернуться в Россию», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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