Два российских игрока покинули чешские клубы из-за отказа в выдаче рабочих виз

Защитник чешского «Богемианс-1905» Евгений Назаров и полузащитник «Динамо» из Ческе-Будеёвице Максим Матвеев покинули команды, сообщается на официальных сайтах клубов.
Отмечается, что футболистам отказали в выдаче рабочих виз, поэтому клубам пришлось разорвать с ними контракты.
Назаров перешёл в «Богемианс-1905» из «Краснодара-2» 23 января 2022 года. За это время защитник сыграл лишь один матч за новую команду. Назаров принял участие в матче чемпионата Чехии против пражской «Славии».
Матвеев является воспитанником московского «Локомотива». Он перешёл в «Динамо» из Ческе-Будеёвице 6 января 2022 года. 20-летний полузащитник не успел провести ни одного матча за чешскую команду.
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