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«Славия» в добавленное время вырвала ничью у «Фейеноорда» в первом матче 1/4 финала ЛК

«Славия» в добавленное время вырвала ничью у «Фейеноорда» в первом матче 1/4 финала ЛК
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Сегодня, 7 апреля, на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме в рамках первого матча 1/4 финала Лиги конференций сезона-2021/2022 «Фейеноорд» принимал пражскую «Славию». Команды сыграли вничью — 3:3.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 10-й минуте отличился нападающий хозяев Луис Синистерра, ему ассистировал Рейсс Нелсон. На 41-й минуте ответный мяч забил форвард «Славии» Питер Олайинка. На 67-й минуте полузащитник гостей Йира Сор вывел свою команду вперёд, пас на него отдал Иван Шранц.

На 74-й минуте защитник «Фейеноорда» Маркос Сенеси сравнял счёт. На 86-й минуте мяч забил хавбек нидерландской команды Оркун Кёкчю. В добавленное ко второму тайму время отличился полузащитник «Славии» Ибрахим Траоре.

Ответная игра состоится 14 апреля. Встреча пройдёт в Праге (Чехия) на стадионе «Эден».

Лига конференций. 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2022, четверг. 19:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
3 : 3
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Синистерра – 10'   1:1 Олайинка – 41'   1:2 Сор – 67'   2:2 Сенеси – 74'   3:2 Кёкчю – 86'   3:3 Траоре – 90+5'
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