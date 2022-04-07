«Славия» в добавленное время вырвала ничью у «Фейеноорда» в первом матче 1/4 финала ЛК

Сегодня, 7 апреля, на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме в рамках первого матча 1/4 финала Лиги конференций сезона-2021/2022 «Фейеноорд» принимал пражскую «Славию». Команды сыграли вничью — 3:3.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 10-й минуте отличился нападающий хозяев Луис Синистерра, ему ассистировал Рейсс Нелсон. На 41-й минуте ответный мяч забил форвард «Славии» Питер Олайинка. На 67-й минуте полузащитник гостей Йира Сор вывел свою команду вперёд, пас на него отдал Иван Шранц.
На 74-й минуте защитник «Фейеноорда» Маркос Сенеси сравнял счёт. На 86-й минуте мяч забил хавбек нидерландской команды Оркун Кёкчю. В добавленное ко второму тайму время отличился полузащитник «Славии» Ибрахим Траоре.
Ответная игра состоится 14 апреля. Встреча пройдёт в Праге (Чехия) на стадионе «Эден».
- 7 апреля 2022
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