Ферран Торрес прокомментировал ничью в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом»
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Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с немецким «Айнтрахтом» (1:1).
«Трудный соперник, но теперь нам предстоит сыграть с ними дома. Поле было не в лучшем состоянии, но нам удалось справиться. Мы забили хороший гол и действовали терпеливо. На следующей неделе ожидаем столь же интенсивную игру», — цитирует Торреса Marca.
На 48-й минуте счёт открыл нападающий «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф. На 66-й минуте Торрес сравнял результат. Ему ассистировал Френки де Йонг.
Ответный четвертьфинальный матч состоится 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 22:00 мск.
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