Лаймер: нужно отдохнуть, восстановиться и перезарядиться перед ответным матчем

Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с итальянской «Аталантой» (1:1).
«Мы имели шансы на победу, но были и моменты, когда мы не были такими точными и сосредоточенными, как было необходимо. Каждый игрок отдал всего себя на поле. Нам нужно отдохнуть, восстановиться и перезарядиться перед ответным матчем. Мы знаем немного больше о наших соперниках, но нам нужно провести ещё одно топовое выступление», — цитирует Лаймера пресс-служба УЕФА.
Счёт на 17-й минуте открыл нападающий гостей Луис Мурьель. На 58-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Аталанты» Давиде Дзаппакоста. Ответный четвертьфинальный матч состоится 14 апреля на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия).
- 8 апреля 2022
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