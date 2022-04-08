Ильин: к легионерам и россиянам разное отношение — играют те, за кого больше уплачено

Нападающий «Краснодара» Владимир Ильин поделился мнением об отношении к легионерам и российским игрокам в РПЛ.



«Что значит — конкурировать и тянуться, если к легионерам и россиянам разное отношение? Лимит можно вообще отменить, но только если всё будет регулироваться объективными моментами.



Абсолютно равная конкуренция, только так. Насколько человек себя проявляет на тренировках, на столько времени пусть и выходит. Но вмешивается другое. Правильно сказал Юрий Сёмин: «Играть будет тот, за кого больше уплачено». Ровно так в жизни и случается. Когда слышу: «Русские недовольны лимитом, поскольку боятся конкуренции», всегда возражаю: «Русские боятся не конкуренции, а того, чем всё оборачивается на практике». Вот этого самого: «Заплатили за игрока? Пусть отрабатывает».



Представьте себя владельцем клуба. Взяли обновку. Хочется видеть её в деле. Пройдёт немало времени, прежде чем выяснится, кто действительно сильнее. В Европе, знаю, не так. Беседовал с Погребняком, с Павлюченко: «В Англии или Германии ты должен быть на голову сильнее местного, чтобы играть. Там своих обожают. Если при прочих равных выйду я, а не он, со свету сживут, без шансов», — цитирует Ильина «Матч ТВ».