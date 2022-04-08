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Эрик Гарсия: «Барселона» не уезжает из Германии довольной. Мы летели побеждать

Эрик Гарсия: «Барселона» не уезжает из Германии довольной. Мы летели побеждать
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Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с немецким «Айнтрахтом» (1:1).

«Учитывая то, как «Айнтрахт» нас прессинговал, этот результат ни в коем случае нельзя назвать плохим. Соперники начали встречу намного быстрее, интенсивнее нас, но мы правильно отреагировали на забитый ими мяч.

Ясно, что довольными мы из Германии не уезжаем. Мы летели побеждать. Но мы сохранили баланс в этом противостоянии. Хави предупреждал нас, что гранды Бундеслиги часто здесь проигрывают.

Интенсивность прессинга «Айнтрахта» нас слегка озадачила. У нас голодная до побед и невероятно амбициозная команда, так что, когда выйдем на следующей неделе на ответный матч, нам нужно будет сыграть с соответствующими настроем и энергичностью», — цитирует Гарсию пресс-служба УЕФА.

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