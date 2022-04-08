Форвард «Динамо» Н’Жье: Россия должна была пройти Польшу в отборе на ЧМ-2022

Нападающий московского «Динамо» и сборной Камеруна Клинтон Н'Жье считает, что России было по силам пройти Польшу в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022.
«Следил ли я за сборной России в отборе на ЧМ? Ради интереса посмотрел несколько игр. Могу отметить: Захарян и Тюкавин показывают именно то, что я вижу в «Динамо». Это молодые парни, которые упорно работают, растут. Заха и Тюка точно помогут сборной России в будущем. А про отбор — как я считал, Польшу ваша сборная пройти должна была.
У Кости Тюкавина большой потенциал, это хороший и талантливый игрок. Но Дзюба много сделал для сборной, и он тоже в хорошей форме. У Тюкавина все еще впереди.
Кто бы победил, если бы Россия встретилась на ЧМ с Камеруном? Камерун! Матч был бы интересным, но я патриот. И когда выхожу на поле, хочу победить. Неважно, против кого играю: «Барселона», «Зенит» или «Труа», — приводит слова Н'Жье Sport24.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 8 апреля 2022
-
11:29
-
11:21
-
11:20
-
10:55
-
10:54
-
10:36
-
10:03
-
10:02
-
09:53
-
09:41
-
09:26
-
09:17
-
08:55
-
08:38
-
08:30
-
05:18
-
04:19
-
04:09
-
03:45
-
03:45
-
03:18
-
03:12
-
02:54
-
02:52
-
02:38
-
02:31
-
02:14
-
02:05
-
01:42
-
01:20
-
00:58
-
00:53
-
00:42
-
00:41
-
00:29