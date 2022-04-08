Форвард «Динамо» Н’Жье: Россия должна была пройти Польшу в отборе на ЧМ-2022

Нападающий московского «Динамо» и сборной Камеруна Клинтон Н'Жье считает, что России было по силам пройти Польшу в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022.

«Следил ли я за сборной России в отборе на ЧМ? Ради интереса посмотрел несколько игр. Могу отметить: Захарян и Тюкавин показывают именно то, что я вижу в «Динамо». Это молодые парни, которые упорно работают, растут. Заха и Тюка точно помогут сборной России в будущем. А про отбор — как я считал, Польшу ваша сборная пройти должна была.

У Кости Тюкавина большой потенциал, это хороший и талантливый игрок. Но Дзюба много сделал для сборной, и он тоже в хорошей форме. У Тюкавина все еще впереди.



Кто бы победил, если бы Россия встретилась на ЧМ с Камеруном? Камерун! Матч был бы интересным, но я патриот. И когда выхожу на поле, хочу победить. Неважно, против кого играю: «Барселона», «Зенит» или «Труа», — приводит слова Н'Жье Sport24.

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