«Путина в Африке очень любят». Форвард «Динамо» Н’Жье – об отношении камерунцев к России
Поделиться
Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жье рассказал об отношении к России у себя на родине, в Камеруне.
«За границей есть стереотипы о России. Часто там совершенно неправильное представление о вашей стране. Стараюсь делиться самыми позитивными впечатлениями, и говорю объективно: Россия одна из самых красивых стран мира, Москва — один из самых красивых городов.
Путина в Камеруне, Африке и европейских странах, где я играл, очень любят. Людям нравится его манера управлять страной.
Еще многие думают, что в России всегда очень холодно. Я же объясняю: есть зима, но и лето тоже и тогда может быть очень жарко", — приводит слова Н'Жье Sport24.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 8 апреля 2022
-
11:29
-
11:21
-
11:20
-
10:55
-
10:54
-
10:36
-
10:03
-
10:02
-
09:53
-
09:41
-
09:26
-
09:17
-
08:55
-
08:38
-
08:30
-
05:18
-
04:19
-
04:09
-
03:45
-
03:45
-
03:18
-
03:12
-
02:54
-
02:52
-
02:38
-
02:31
-
02:14
-
02:05
-
01:42
-
01:20
-
00:58
-
00:53
-
00:42
-
00:41
-
00:29
Партнерский контент