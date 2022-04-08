«Путина в Африке очень любят». Форвард «Динамо» Н’Жье – об отношении камерунцев к России

Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жье рассказал об отношении к России у себя на родине, в Камеруне.

«За границей есть стереотипы о России. Часто там совершенно неправильное представление о вашей стране. Стараюсь делиться самыми позитивными впечатлениями, и говорю объективно: Россия одна из самых красивых стран мира, Москва — один из самых красивых городов.

Путина в Камеруне, Африке и европейских странах, где я играл, очень любят. Людям нравится его манера управлять страной.

Еще многие думают, что в России всегда очень холодно. Я же объясняю: есть зима, но и лето тоже и тогда может быть очень жарко", — приводит слова Н'Жье Sport24.

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