Капитан «Ромы» вслед за Моуринью раскритиковал искусственное поле «Будё-Глимт»

Полузащитник и капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини раскритиковал искусственное поле, на котором римлянам пришлось играть в первом матче 1/4 финала Лиги конференций с «Будё-Глимт» (1:2). Ранее главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью также высказал недовольство полем, назвав его «пластиковым».

«Позор — это играть в четвертьфинале еврокубка, когда мяч отскакивает от поля, и ты понятия не имеешь, куда он полетит. Однако это не должно быть оправданием для «Ромы». Через неделю предстоит ответная битва, которую мы хотим выиграть», — приводит слова Пеллегрини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, Пеллегрини также сообщил, что наставник «Будё-Глимт» напал на тренера вратарей римской команды после первого четвертьфинального матча Лиги конференций.