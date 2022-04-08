Капитан «Ромы» вслед за Моуринью раскритиковал искусственное поле «Будё-Глимт»

Полузащитник и капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини раскритиковал искусственное поле, на котором римлянам пришлось играть в первом матче 1/4 финала Лиги конференций с «Будё-Глимт» (1:2). Ранее главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью также высказал недовольство полем, назвав его «пластиковым».
«Позор — это играть в четвертьфинале еврокубка, когда мяч отскакивает от поля, и ты понятия не имеешь, куда он полетит. Однако это не должно быть оправданием для «Ромы». Через неделю предстоит ответная битва, которую мы хотим выиграть», — приводит слова Пеллегрини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Напомним, Пеллегрини также сообщил, что наставник «Будё-Глимт» напал на тренера вратарей римской команды после первого четвертьфинального матча Лиги конференций.
- 8 апреля 2022
-
13:05
-
12:49
-
12:41
-
12:37
-
12:29
-
12:29
-
12:25
-
12:15
-
12:14
-
12:12
-
12:12
-
11:55
-
11:45
-
11:43
-
11:29
-
11:21
-
11:20
-
10:55
-
10:54
-
10:36
-
10:03
-
10:02
-
09:53
-
09:41
-
09:26
-
09:17
-
08:55
-
08:38
-
08:30
-
05:18
-
04:19
-
04:09
-
03:45
-
03:45
-
03:18