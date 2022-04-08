Аленья: не уверен, что играл бы у Хави. Если бы всё время думал об этом, сошёл бы с ума

Полузащитник «Хетафе» Карлес Аленья, который перешёл в клуб из «Барселоны», поделился мнением о главном тренере «сине-гранатовых» Хави.



«Не уверен, что смог бы играть у Хави, я так не думаю. Если бы я всё время думал об этом, то сошёл бы с ума. Но мне бы это понравилось, потому что он был моим кумиром. Я думаю, что он станет лучшим тренером в мире», — цитирует Аленью Football Espana.



Аленья — воспитанник «Барселоны». В соглашении между сторонами была прописана опция обратного выкупа футболиста каталонцами. Также, согласно условиям контракта, «Барселона» получит 50% от любой будущей продажи полузащитника. В нынешнем сезоне Аленья провёл за «Хетафе» 26 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.