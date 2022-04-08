Спортивный суд отклонил апелляцию «Фрайбурга» на результат матча с «Баварией»

Спортивный суд Немецкого футбольного союза (DFB) отклонил апелляцию «Фрайбурга» на результат матча 28-го тура Бундеслиги с «Баварией» (1:4), сообщает пресс-служба организации.



Напомним, на 86-й минуте матча главный арбитр Кристиан Дингерт остановил игру. Дело в том, что мюнхенский клуб использовал четыре окна для замен, хотя в официальных матчах разрешается три. Однако Дингерт после небольшой паузы принял решение продолжить матч. Одновременно на поле находились 12 игроков «Баварии».



Председатель спортивного суда Немецкого футбольного союза (DFB) Штефан Оберхольц заявил, что судьи не выполнили свои инспекционные обязанности. Именно это стало причиной допущенного нарушения. Поэтому суд решил не наказывать «Баварию».

Новость по теме «Фрайбург» намерен обжаловать результат матча Бундеслиги с «Баварией»