Сафонов и Сперцян не сыграют за «Краснодар» в матче с «Рубином»
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и полузащитник Эдуард Сперцян не сыграют против «Рубина». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. У голкипера «Краснодара» положительный тест на коронавирус, Сперцян же пропустит матч из-за перелома пальца.
9 апреля в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги состоится встреча, в которой сыграют «Рубин» и «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
Напомним, «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 25 очков. Команда Леонида Слуцкого проиграла в чемпионате три матча подряд. Лидирует в РПЛ «Зенит», набравший 49 очков. Второе место занимает «Динамо» (46). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (43).
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