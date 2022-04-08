Рангник подтвердил, что «МЮ» ведёт переговоры с тен Хагом

Нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подтвердил факт переговоров «красных дьяволов» с наставником «Аякса» Эриком тен Хагом.
«Я знаю, что есть тренеры, с которыми «Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры. Все они являются топ-тренерами. В их числе и Эрик тен Хаг. Больше ничего сказать по этому поводу не могу. Да и не собираюсь говорить о возможных новых тренерах», — приводит слова Рангника Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, ранее сообщалось, что руководство «красных дьяволов» пока не договорилось ни с одним из потенциальных кандидатов на пост главного тренера. Изначально Почеттино был приоритетной кандидатурой для «МЮ», но в итоге руководство клуба остановилось на Эрике тен Хаге из «Аякса».
Сейчас манкунианцев на временной основе тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».
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