Стало известно, при каком условии «Спартак» получит за Айртона € 9 млн от «Фламенго»
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Защитник «Спартака» Айртон Лукас, на правах аренды выступающий за «Фламенго», при определённых условиях автоматически перейдёт в бразильский клуб на постоянной основе, информирует Globo Esporte.
Согласно сведениям источника, если Айртон проведёт за «Фламенго» не менее 65% матчей до конца года, то клуб будет обязан автоматически выкупить его за € 9 млн. Такое условие прописано в сделке со «Спартаком».
Напомним, Айртон перешёл в «Спартак» из «Флуминенсе» в конце 2018 года. В составе красно-белых футболист провёл 108 матчей, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. 31 марта 2022 года Айртон подписал арендное соглашение с «Фламенго» до конца 2022 года.
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