Кечинов: согласен с Каррерой — «Спартак» не был бы в зоне вылета чемпионата Италии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал высказывание бывшего наставника красно-белых Массимо Карреры об уровне московской команды.

«Согласен с Каррерой. «Спартак» бы не боролся в серии А за медали, но в то же время не был бы в зоне вылета. Находился бы в середине. Не могу сказать, что в Италии очень много сильных команд: да, есть пять топовых клубов. А пониже — обычные, средние команды. Среди клубов, борющихся за выживание, есть послабее «Спартака», есть посильнее. Красно-белые были бы середняком в серии А», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, после 23 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» занимает 10-е место, набрав 27 очков. Лидером чемпионата России является «Зенит», в активе которого 49 очков.