«Арсенал» связался с «Реалом» по поводу трансфера Азара. Эден хочет остаться в Испании

Лондонский «Арсенал» планирует вернуть в английскую Премьер-лигу нападающего мадридского «Реала» Эдена Азара. Об этом сообщает Footmercato.

По сведениям источника, английский клуб установил первые контакты по трансферу 31-летнего футболиста. «Канониры» получили информацию, но пока не продвинулись в переговорах. Однако интерес «Арсенала» к Азару реален.

Также футболистом интересовался «Ньюкасл», однако сообщается, что сам Азар планирует остаться в «Реале» и побороться за место в стартовом составе «сливочных». В мадридском «Реале» не будут закрывать двери перед Эденом в случае возможного трансфера.

«Реал» обыграл «Сельту» в 30-м туре чемпионата Испании:

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