Анчелотти считает, что Бэйл вошёл в историю мадридского «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем клубе Гарете Бэйле. Валлийский футболист в конце сезона покинет испанский клуб в статусе свободного агента.

«Мы видим по сборной Уэльса, что Бэйл в порядке. Он хочет показать это же в «Реале».



Было бы справедливо, если бы Гарет красиво попрощался с «Сантьяго Бернабеу». Он вошел в историю этого клуба своими голами, матчами и трофеями», — приводит слова Анчелотти Marca.

32-летний Бэйл стал игроком «Реала» в 2013 году, перейдя из лондонского «Тоттенхэма» за € 101 млн. За «сливочных» нападающий в 257 матчах забил 106 голов и отдал 67 результативных передач.

«Реал» обыграл «Сельту» в 30-м туре чемпионата Испании:

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