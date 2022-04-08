В «Крыльях Советов» поддержали идею созданию Кубка лиги для команд РПЛ

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко оценил идею создания нового турнира — Кубка лиги.

«Мы выступаем за максимально интенсивный календарь, чтобы игр было как можно больше. Особенно если не будет еврокубков и будут большие паузы между играми в чемпионате. Мы за то, чтобы эти паузы заполнялись играми хорошего уровня», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ожидается, что в случае создания Кубка лиги участвовать в нём будут представители только клубов высшей лиги. Розыгрыш будет проходить по схеме один раунд — два матча: один дома, второй — в гостях.



«Зенит» с 49 баллами лидирует в чемпионате России. ЦСКА с 43 очками в 23 матчах Российской Премьер-Лиги закрепился в турнирной таблице на третьем месте. На втором месте располагается «Динамо» (46).