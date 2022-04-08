Гвардиола — о словах Клоппа: я не лучший тренер в мире. У меня были деньги

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, назвавший испанца лучшим тренером в мире.

«Я не могу назвать себя лучшим тренером. Я бы хотел сказать, что всё именно так, но я не лучший. Я добиваюсь успеха со своими командами, потому что у меня есть мой тренерский штаб, деньги и талантливые игроки.



Я выбрал работу тренером, чтобы быть на поле, готовить футболистов и чувствовать эмоции во время матчей. Именно так и выполняю свою работу. Это никак не связано с тем, называют меня хорошим или плохим специалистом.



«Ливерпуль»? За то время, что работаю в «Манчестер Сити», мы с ними были в топ-2 последние пять лет. Это великолепный соперник. Я неоднократно говорил то, что думаю о команде Клоппа, как ею восхищаюсь. Юрген — самый главный соперник в моей тренерской карьере», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.