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Рибери назвал Влаховича новым Левандовским

Рибери назвал Влаховича новым Левандовским
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Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери оценил выступления нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.

«В Душане, безусловно, есть сила и менталитет. Влахович трудоголик по своей натуре. Он настоящий победитель, он всегда хочет побеждать — даже на тренировках. Со мной аналогичная ситуация: всегда стараюсь побеждать. Это не мелочь, это дух победителя.

Душан может стать новым Левандовским, продолжит работать в том же духе и концентрироваться на футболе. Он молод, но у него большие возможности. Он должен привыкнуть к давлению игроков «Ювентуса» – топ-клуба, в котором нужно выигрывать каждый матч. Мбаппе, Холанд и Влахович — разные нападающие, но они все очень сильные», — цитирует Рибери Tuttosport.

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