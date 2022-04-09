Рибери назвал Влаховича новым Левандовским

Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери оценил выступления нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.

«В Душане, безусловно, есть сила и менталитет. Влахович трудоголик по своей натуре. Он настоящий победитель, он всегда хочет побеждать — даже на тренировках. Со мной аналогичная ситуация: всегда стараюсь побеждать. Это не мелочь, это дух победителя.

Душан может стать новым Левандовским, продолжит работать в том же духе и концентрироваться на футболе. Он молод, но у него большие возможности. Он должен привыкнуть к давлению игроков «Ювентуса» – топ-клуба, в котором нужно выигрывать каждый матч. Мбаппе, Холанд и Влахович — разные нападающие, но они все очень сильные», — цитирует Рибери Tuttosport.