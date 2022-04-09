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«Будё-Глимт» выступил с заявлением о ситуации с возможным нападением на тренера «Ромы»

«Будё-Глимт» выступил с заявлением о ситуации с возможным нападением на тренера «Ромы»
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Пресс-служба норвежского «Будё-Глимт» опубликовала заявление на официальном сайте с призывом к УЕФА опубликовать видеодоказательства непричастности главного тренера Хьетиля Кнутсена к нападению на тренера вратарей итальянской «Ромы» после матча 1/4 финала Лиги конференций (2:1).

«То, как ведёт себя «Рома» — это не просто нападение на нашего Хьетиля Кнутсена и попытка доказать обратное, это систематическая атака на ценности клуба. Мы как маленький клуб не можем стоять и просить о помощи, смирившись с таким поведением.

«Рома» закидывает СМИ ложью, пытаясь скрыть неспортивное поведение. Наш клуб знает, что существует видеозапись инцидента, на которой видно нападение на нашего тренера со стороны представителей «Ромы». Мы требуем, чтобы общественность имела доступ к этому видео, которым располагает УЕФА», — говорится на официальном сайте «Будё-Глимт».

Напомним, ранее капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини рассказал о том, как наставник «Будё-Глимт» напал на тренера вратарей римской команды после первого матча 1/4 финала Лиги конференций.

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