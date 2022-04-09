«Схватил за шею и прижал к стене». В «Будё-Глимт» заявили, что тренер «Ромы» напал первым

Главный тренер норвежского «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен рассказал подробности произошедшего скандального инцидента после матча 1/4 финала Лиги конференций с итальянской «Ромой» (2:1).
«Доказанным нарушением является то, что тренер вратарей «Ромы» располагался за пределами тренерской скамейки, где он постоянно, словесно и жестикулируя, преследовал меня. Мы несколько раз обращали на это внимание четвёртого судьи и представителя УЕФА. Жалобы не были приняты во внимание, он беспрепятственно продолжал своё поведение.
Кульминацией всего этого стало нападение на меня в туннеле стадиона. Обычно я по натуре такой, что отстраняюсь от любых конфликтов. В данном случае я подвергся физическому нападению. Он схватил меня за шею и прижал к стене. Вполне естественно, что мне пришлось защищаться.
Оскорбительное поведение, с которым мы столкнулись во время вчерашнего матча, не должно иметь ничего общего с футбольным стадионом», — цитирует Кнутсена пресс-служба «Будё-Глимт» на официальном сайте клуба.
Напомним, ранее капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини рассказал о том, как наставник «Будё-Глимт» напал на тренера вратарей римской команды после первого матча 1/4 финала Лиги конференций.
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