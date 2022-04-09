Защитник «Аякса» Мазрауи согласовал контракт с «Баварией» до 2026 года

Защитник амстердамского «Аякса» Нуссайр Мазрауи продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсетях.



По информации источника, 24-летний марокканский футболист перейдёт в немецкий клуб на правах свободного агента в июле. Контракт Мазрауи с «Баварией» будет рассчитан до 2026 года с опцией продления соглашения ещё на один сезон. Зарплата футболиста в мюнхенской команде составит € 4 млн в год.



Напомним, Мазрауи стул игроком основной команды амстердамского «Аякса» в 2018 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 23 матчах чемпионата Нидерландов, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. С 2018 года Мазрауи вызывается в национальную команду Марокко.

Новость по теме Нагельсман ответил на вопрос об интересе «Баварии» к Гравенберху и Мазрауи