Защитник «Аякса» Мазрауи согласовал контракт с «Баварией» до 2026 года
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Защитник амстердамского «Аякса» Нуссайр Мазрауи продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсетях.
По информации источника, 24-летний марокканский футболист перейдёт в немецкий клуб на правах свободного агента в июле. Контракт Мазрауи с «Баварией» будет рассчитан до 2026 года с опцией продления соглашения ещё на один сезон. Зарплата футболиста в мюнхенской команде составит € 4 млн в год.
Напомним, Мазрауи стул игроком основной команды амстердамского «Аякса» в 2018 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 23 матчах чемпионата Нидерландов, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. С 2018 года Мазрауи вызывается в национальную команду Марокко.
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