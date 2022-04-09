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Рибери: Левандовски — чемпион, и он заслужил «Золотой мяч» по итогам 2021 года

Рибери: Левандовски — чемпион, и он заслужил «Золотой мяч» по итогам 2021 года
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Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери поделился мнением о нападающем «Баварии» Роберте Левандовском.

«Роберт много и продуктивно работает каждый день. За его голами стоит не только талант, но и большой профессионализм. Он настоящий робот. Роберт так много забивал ещё вместе со мной и Арьеном Роббеном и делает это до сих пор – это не совпадение. Левандовски – чемпион, и он заслужил «Золотой мяч» по итогам 2021 года», – цитирует Рибери Tuttosport.

Ранее стало известно, что отношения Левандовского с руководством «Баварии» ухудшились из-за того, что мюнхенский клуб предложил Роберту продлить контракт всего на год. Действующее соглашение сторон истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 28 матчах немецкой Бундеслиги, забил 31 гол и отдал одну результативную передачу.

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