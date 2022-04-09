Кухарчук: надо сказать главному тренеру сборной России, что я — как хорошее дорогое вино

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук поделился мнением о том, как ему попасть в сборную России по футболу.



«Знаете, я никогда звёзд с неба не хватал. У меня никогда не было зарплат заоблачных, как привыкли говорить, сплетничая о деньгах футболистов. Я такого никогда не испытывал, поэтому морально готов даже к сокращению зарплат.



Престиж национальной команды не упал после того, как она лишилась всех турниров и только тренируется. Это по-прежнему также престижно – иных мыслей и быть не может. Участвует – не участвует, неважно. Хочется надеть футболку с гербом своей страны.



Когда будет дебютный вызов? Я не знаю, просто надо сказать главному тренеру сборной, что Кухарчук – как хорошее дорогое вино, с годами становится только лучше. В алкоголе я не эксперт, но выражение такое слышал», — цитирует Кухарчука «Спорт Бизнес Online».

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