В «Химках» высказались о попадании сына главного инвестора клуба в стартовый состав с ЦСКА

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал попадание сына главного инвестора клуба в стартовый состав на матч 24-го тура РПЛ с ЦСКА.



«Садыгов готов к матчу. Он уже давно готов, засиделся. Мы всегда хотим молодых использовать. Будем на него надеяться», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Сегодня, 9 апреля, состоится матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.



После 23 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 21 набранным очком занимают в турнирной таблице 14-е место. ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований является «Зенит» (49). На втором месте расположилось московское «Динамо» (46).